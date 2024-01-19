تقرير: جنوب أفريقيا قد تخفق في تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050

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أفاد تقرير إخباري، اليوم الجمعة، بأن من المتوقع أن تخفق جنوب أفريقيا في انجاز هدفها المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وفقا لما تم استعراضه في إطار "خطة الموارد المدمجة".

ونقلت صحيفة "بيزنس داي" عن المتخصصة في التخطيط بمجال الطاقة سونوابو دامبا، من وزارة الموارد المعدنية والطاقة، أنه وفقا للوضع النموذجي، فإن الوصول للحياد الكربوني بدون التعويض الكربوني "صعب للغاية".

وتشمل التحديات التشغيل المحتمل لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم لما بعد عام 2050 وأهمية الغاز في السيناريوهات الفعالة من حيث التكلفة مما يزيد الانبعاثات.

ويعني الحياد الكربوني خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر قدر المستطاع، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. ويشمل النهج المثير للجدل للتعويض الكربوني الاستثمار في المشاريع البيئية للتعويض عن الانبعاثات.

وهناك مناقشات جارية لتحديد الحياد الكربون في نطاق خطة الكهرباء. وأعلنت جنوب أفريقيا رسميا عن التزامها بالحياد الكربون ولكنها تفتقر إلى خطط مفصلة لخفض الانبعاثات، بحسب التقرير.