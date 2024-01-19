أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن الأسعار على مستوى الشركات المصنعة عادت للانخفاض بشكل أكبر مرة أخرى في نهاية العام الماضي.

وأوضح المكتب الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن بغرب ألمانيا أن أسعار المنتجين انخفضت في ديسمبر الماضي بنسبة 6ر8% على أساس سنوي.

وجاء انخفاض الأسعار أقوى قليلا مما كان عليه في نوفمبر عندما انخفضت الأسعار بنسبة 9ر7%، ولكنه أضعف بكثير مقارنة بشهري أكتوبر وسبتمبر.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الأسعار ستسجل انخفاضا في المتوسسط بنسبة 8% في ديسمبر 2023.

على مدار العام 2023 بأكمله، انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 4ر2% مقارنة بالعام السابق. لا يزال تأثير القاعدة الإحصائي هو السبب في انخفاض الأسعار حيث كانت أسعار المنتجين ارتفعت في عام 2022 إلى قياسي بـ 8ر45%، وكان السبب الرئيسي في هذا هو الحرب الروسية ضد أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والعديد من المواد الخام. ومنذ ذلك الحين، تراجعت الأسعار مرة أخرى، مما أثر أيضا على معدل التضخم على مستوى الشركات.

وتمثلت العوامل الحاسمة لانخفاض أسعار المنتجين في ديسمبر مرة أخرى في انخفاض أسعار الطاقة، كما سجلت أسعار السلع الخام انخفاضا على أساس سنوي.



وبحسب البيانات، كانت أسعار الطاقة تراجعت بنسبة 5ر23% مقارنة بالعام السابق، فيما تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 7ر3% على أساس شهري. وكان للانخفاض في أسعار الكهرباء أكبر تأثير على معدل التغيير بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.