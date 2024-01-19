سي إن إن: قدرة كييف على ضرب الأراضي الروسية محدودة بدون مساعدة واشنطن

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدر، أن غياب المساعدة الأمريكية سيحد من قدرة قوات كييف على شن ضربات على الأراضي الروسية.

ووفقا لـ "سي إن إن"، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه في غياب المزيد من الإمدادات، ستفقد القوات الأوكرانية القدرة على تنفيذ "بعض عملياتها الأكثر أهمية"، بما في ذلك توجيه الضربات في شبه جزيرة القرم والبحر الأسود، إذ تستخدم كييف الصواريخ التي زودها بها الغرب لتنفيذ هذه الهجمات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض مستوى الدعم الأمريكي قد يدفع الحلفاء الأوروبيين الآخرين لأوكرانيا إلى البدء أيضا في رفض تقديم المساعدة لكييف، حسبما ذكرت الشبكة الأمريكية.

ومن جانبه، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إن أوكرانيا في ظل غياب المساعدة الأمريكية تقترب من استنفاد مخزونها من الأسلحة.

وأوضح أن "هناك بعض الذخائر المتوفرة لديهم، والتي قد تكفيهم لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر مقبلة، بينما هناك ذخائر أخرى لن تدوم لفترة طويلة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعدها على هزيمة القوات الروسية.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كبرى، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية 113 مليار دولار، من بينها 60 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.