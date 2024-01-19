مكتب الإحصاء البريطاني: مبيعات المتاجر انخفضت خلال عيد الميلاد

شهد تجار التجزئة البريطانيون انخفاضا في كمية البضائع المباعة، خلال الشهر الماضي، وذلك بمعدل هو الأسرع من نوعه منذ ثلاث سنوات، حيث حولت العائلات التي تعاني من الضغط، جزءا من مشترياتها لعيد الميلاد (كريسماس)، لوقت سابق من العام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)أن حجم المبيعات انخفض بنسبة 2ر3% في ديسمبر، لتتراجع عن ارتفاع بلغ 4ر1% في الشهر السابق عليه، حسبما أشارت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الجمعة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، إن هناك بعض الأدلة على أن العملاء قاموا بالتسوق في عيد الميلاد أكثر من المعتاد في نوفمبر، مستفيدين من مبيعات الجمعة البيضاء في بعض الحالات.

ويشير هذا إلى أن شهر ديسمبر قد شهد أكبر انخفاض في المبيعات لقطاع التجزئة منذ يناير 2021، عندما كانت قيود متعلقة بجائحة كورونا لا تزال سارية في البلاد.