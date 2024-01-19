زيلينسكي: الاقتصاد الأوكراني ينمو بنسبة 5% رغم الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، إن اقتصاد بلاده نما بنسبة 5% العام الماضي مقارنة بعام 2022 على الرغم من الغزو الروسي.

وتابع زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو في وقت متأخر من يوم الخميس إن إيرادات الضرائب زادت أيضا بنفس المقدار، وقال في كييف "هذه علامة واضحة على قوة أوكرانيا".

وأضاف أن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أبلغه بأن الوضع في النظام المالي مستقر، ويتم تسديد جميع المزايا الاجتماعية بالكامل.

وقال الرئيس الأوكراني: "العمل مستمر، وأنا ممتن لجميع المشاركين، النتائج هي بالضبط ما نحتاجه".

ويتوقع الاتحاد الأوروبي أيضا نمو الاقتصاد الأوكراني بنحو 5%. والذي يمثل انتعاشا بعد انكماش الاقتصاد الأوكراني بنحو 30% في عام 2022، وهو العام الأول من الحرب. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يستمر الناتج الاقتصادي لأوكرانيا في النمو خلال السنوات المقبلة، إلا أن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يكون أقل بحوالي 20% من مستويات ما قبل الحرب.

وعلى الرغم من أن زيلينسكي يتحدث عن الاستقرار المالي، فإن بلاده تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية. ووفقا للبنك المركزي في كييف، تلقت أوكرانيا ما يعادل أكثر من 8ر38 مليار يورو (2ر42 مليار دولار) في عام 2023.

ويقدر شميهال أن بلاده ستحتاج 33 مليار يورو من الحلفاء هذا العام. ومع ذلك، فإن الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا يزال موضع شك، حيث حاول بعض القادة السياسيين الأوروبيين والأمريكيين عرقلة المساعدات للدولة المنكوبة بالحرب.