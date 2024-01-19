محافظ المنيا يناقش استعدادات المحافظة لتنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ كل قرارات الإزالة، والاستعداد لانطلاق المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات والمقرر أن تبدأ يوم 27 يناير الجارى، موجها بإعداد جدول زمني لكافة مراكز المحافظة، وحصر حالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة وفقا للتوقيتات المحددة لها.

جاء الاجتماع التنسيقي لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والبناء المخالف، وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات، للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة كحق أصيل للأجيال القادمة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد، وتجهيز كل المعدات والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع إدارة التعديات وحماية الأراضى ووحدة المتغيرات المكانية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة لتلقى الشكاوى والبلاغات والتعامل الفورى معها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وحضر الاجتماع، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وممثل مديرية الأمن ورؤساء الوحدات المحلية ، ومديري الأملاك، وممثلي بعض جهات الولاية.

كما بدأ رؤساء الوحدات المحلية في الإعداد للتنفيذ حيث عقد والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث عقد محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس اجتماعا تنسيقيا، وذلك بحضور نواب رئيس المركز وسكرتير المركز والمدينة ورؤساء القرى وعدد من مديري الإدارات بديوان الوحدة المحلية وعدد من مديري جهات الولاية: "الزراعة، أملاك الدولة، الري، الآثار، حماية النيل".

وأكد رئيس المركز خلال الاجتماع ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية ولتنفيذ كل قرارات الإزالة، والاستعداد لانطلاق المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات والمقرر أن تبدأ يوم 27 يناير الجارى، موجها بإعداد جدول زمني وحصر حالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ حالات الإزالة وفقا للتوقيتات المحددة لها.

وشدد رئيس المركز على رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمتابعة المستمرة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد، وتجهيز كل المعدات والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى ضرورة التواصل الدائم مع غرفة عمليات الوحدة المحلية لتلقى الشكاوى والبلاغات والتعامل الفورى معها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

كما عقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، اجتماعا للتنسيق لبدء المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات، وأكد على الالتزام بالبرنامج الأمنية المحدد.