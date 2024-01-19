استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله

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استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأعلن تلفزيون فلسطين الرسمي، استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة رام الله"، دون مزيد من التفاصيل.

فيما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن مصدر في مجمع فلسطين الطبي برام الله، أن "توفيق حافظ توفيق حجازي (17 عاما) أصيب برصاصة في رأسه، وقد وصفت إصابته بالحرجة، قبل أن يعلن عن استشهاده".

ونقلت عن شهود عيان أن "الاحتلال أطلق النار صوب حجازي خلال تواجده في منطقة عيون الحرامية القريبة من البلدة".