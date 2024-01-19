للجمعة الـ15 على التوالي، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، ولاحقت المصلين في شوارع المدينة، لمنعهم من الصلاة في الشوارع.



وانتشرت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة في شوارع مدينة القدس، والطرقات المؤدية إلى الأقصى والبلدة القديمة، كما تمركزت في الأحياء القريبة من الأقصى خاصة حي وادي الجوز ورأس العامود، ونصبت الحواجز وأغلقت بعض الشوارع بالسواتر الحديدية، كما سيرت الفرق الراجلة داخل أزقة البلدة القديمة.



قوات الاحتلال قامت بتوقيف الوافدين إلى المسجد الأقصى، وقامت بفحص الهويات ومكان السكن والأعمار، ومنعت المئات من الوصول إلى المسجد، وبينهم كبار السن.



واعتدت القوات بالدفع والضرب على المصلين خلال منعهم من الوصول إلى الأقصى والصلاة في أقرب نقطة إليه في حي وادي الجوز، رأس العامود، طريق باب الأسباط، وداخل مقبرة اليوسفية.



ورغم القمع والملاحقة، أدى المصلون الصلوات في شوارع المدينة.



الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، قال إن القيود بدأت على دخول المصلين إلى الأقصى منذ صلاة الفجر "وهي إجراءات مماثلة منذ بداية الحرب"؛ فالمسلم يمنع من الصلاة فيه والمستوطن يتمكن من اقتحامه أسبوعيا "من الأحد حتى الخميس".



وأضاف أبو الحمص: "القوات منعت المئات من المصلين الدخول إلى الأقصى، ومنعت دخول ركاب حافلة بالكامل إلى الأقصى لأداء صلاة الفجر، وكان من بينهم كبار السن ونساء".



وأوضح أن المنع تواصل لصلاة الجمعة، ومنع العديد من الوصول الى البلدة القديمة أو الأقصى، وتم الاعتداء على المصلين، ورغم ذلك تمكن المصلون من أداء الصلوات في عدة شوارع وطرقات في المدينة."



شيخ مقدسي منع من الدخول الى الأقصى للصلاة فأم بالمصلين في حي وادي الجوز قال: "كبار بالسن والشبان يمنعون من الدخول الى الأقصى، وكذلك يتم ملاحقتهم لمنعهم من الصلاة في شوارع القدس، وهذه سابقة خلال الفترة الأخيرة، ففي السنوات الماضية عندما نمنع من الصلاة في الأقصى كنا نصلي في الشوارع."



وأضاف الشيخ: "الصلاة في شوارع القدس لها ثواب عظيم، فمنعنا وأبعدنا بالقوة عن محيط الأقصى وصلينا في شوارع المدينة".



وأعداد من المصلين تمكنوا من الوصول إلى الأقصى وأداء صلاة الجمعة فيه، والمعظم من كبار السن والنساء، وقلة من الشبان والفتية.



ومنذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، فرضت سلطات الاحتلال حصارها المشدد على دخول المصلين إلى الأقصى، وعزلته عن محطيه، وتتبع إجراءات مشددة قبل السماح بالدخول اليه.