مديرية الطب البيطري بدمياط تواصل حملاتها المكثفة على الأسواق

واصلت مديرية الطب البيطري في دمياط، حملاتها المكثفة على الأسواق؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال التفتيش بإدارة المجازر.

وأوضح بيان أصدرته الدكتورة دينا طلعت العيسوي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، أنه تم ضبط 113 كجم من «اللحوم البلدية خارج المجازر الحكومية، السجق والبرجر منتهي الصلاحية، والدواجن المتبلة، واللحوم المتبلة، الكفتة »، وتم عمل المحاضر اللازمة للمخالفين، وفي انتظار قرار النيابة.



ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة والحفاظ على صحة المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط، بمتابعة الأسواق وتكثيف المرور عليه.