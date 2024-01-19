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أعداد جريدة الشروق
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بسبب عدوانها على غزة.. إدراج إسرائيل في قائمة الدول الأكثر اعتقالا للصحفيين

أدهم السيد
نشر في: الجمعة 19 يناير 2024 - 10:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 يناير 2024 - 10:41 ص

تتوالى المواقف المحرجة على الصعيد الدولي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى؛ إذ لم يكد يمر أسبوع على مثول حكومة الاحتلال بمحكمة العدل الدولية؛ بتهمة الإبادة حتى تم إدراج إسرائيل في قائمة الدول الأشد اعتقالا للصحفيين، في سابقة تاريخية في عمر إسرائيل.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، نقلا عن لجنة حماية الصحفيين الدولية، إنه تم إدراج إسرائيل كسادس دولة عالميا من حيث اعتقال الصحفيين.

وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل تفوقت على إيران في ملف قمع الصحفيين؛ حيث اعتقلت دولة الاحتلال ١٩ صحفيا مقابل ١٧ صحفيا معتقلين في إيران.

وبحسب بيان لجنة حماية الصحفيين الدولية، تعتمد دولة الاحتلال على قرارات الاعتقال الإداري في حبسها للصحفيين الفلسطينيين دون تهم أو محاكمات قانونية.

وأوضحت جودي جينسبيرج، المدير التنفيذي للجنة، أن دخول إسرائيل قائمة الدول المعتقلة للصحفيين يعكس واقع حرب إسرائيل على الرأي والصحافة المعارضة للعدوان على قطاع غزة، مضيفة: "تستخدم دولة الاحتلال أساليب سيئة لقمع الصحفيين، ومن الضروري أن تتوقف تلك الممارسات".

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