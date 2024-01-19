وكالة الأمن الصحي في بريطانيا: هناك حاجة إلى دعوة وطنية للعمل لمنع انتشار الحصبة

ذكرت الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أن هناك حاجة إلى "دعوة وطنية للعمل" بمختلف أنحاء البلاد لضمان تطعيم الأطفال ضد مرض الحصبة، الذي يمكن أن يسبب الوفاة.

وحذرت الرئيسة التنفيذية للوكالة، البروفيسور دام جيني هاريس، من أن الحصبة تنتشر بين المجتمعات، التي لم يتم تطيعمها، وحثت الآباء على التأكد مما إذا كان أطفالهم يعانون من الحصبة أو النكاف أو الحصبة الألمانية، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الجمعة.

وتتراجع معدلات التطعيم بمختلف أنحاء البلاد، لكن هناك مخاوف بشكل خاص بشأن بعض المناطق، بما في ذلك أجزاء من لندن و"ويست ميدلاندز".

وأظهرت أرقام صدرت يوم الاثنين الماضي عن الوكالة، أنه كانت هناك 198 حالة أكدتها المختبرات و104 حالات "محتملة" في الفترة ما بين 23 أكتوبر 2023 و15 يناير 2024 في "ويست ميدلاندز".