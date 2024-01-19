كازاخستان تواصل خفض أسعار الفائدة مع تراجع معدل التضخم إلى أقل من 10%

خفضت كازاخستان أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، في إطار أطول سياسة تيسير نقدي في البلاد، منذ عام 2018 بعدما تراجع التضخم إلى ما دون 10% نهاية العام الماضي.

وخفض البنك الوطني (المركزي) في كازاخستان، اليوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي إلى 25ر15%، من 75ر15%، بالتوافق مع توقعات خبراء استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم.

وفي بيان مرفق مع قرار الخفض، أشار صانعو السياسة النقدية إلى أن دورة التيسير النقدي قد تكون "واسعة النطاق"، رغم أن المخاطر لا تزال قائمة.

وأوضح البيان: " يتطلب تحقيق المستهدف من معدل التضخم عند 5% الحفاظ على أوضاع نقدية متشددة إلى حد ما... سيقوم البنك الوطني الكازاخي بمراقبة المعلومات الاقتصادية الواردة، وحال عدم حدوث صدمات، سوف يستمر الخفض التدريجي لسعر الفائدة الأساسي، دون استبعاد حدوث توقفات.

يشار إلى أن معدلات الفائدة في كازاخستان هي ضمن الأعلى في الأسواق الناشئة لدى تعديلها بحسب الأسعار، وهو ما يعزز جاذبية الأصول المحلية بعد انخفاض معدل التضخم بأكثر من النصف العام الماضي.