مبيعات التجزئة في بريطانيا تنخفض أكثر من المتوقع

كشفت بيانات لمكتب الإحصاءات الوطني اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة انخفضت في الملكة المتحدة بأكثر من المتوقع في نهاية العام السابق. وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 2ر3% على أساس شهري في ديسمبر الماضي، مقارنة بزيادة بنسبة 4ر1% في نوفمبرالسابق عليه.



وفاق الانخفاض أيضا التوقعات بتسجيل هبوط بنسبة 5ر0%. وباستثناء وقود السيارات، انخفض حجم مبيعات التجزئة بنسبة 3ر3%، مقارنة بزيادة بنسبة 5ر1% في الشهر السابق.



وكان متوقعا أن تسجل المبيعات هبوطا معتدلا بنسبة 6ر0%. وانخفضت المبيعات باستثناء المواد الغذائية بنسبة 9ر3%، وسجلت مبيعات المواد الغذائية هبوطا بنسبة 1ر3%. وانخفضت مبيعات وقود السيارات بنسبة 9ر1%.



وانخفض إجمالي مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة 4ر2% بعد زيادة بنسبة 2ر0%. وتراجعت كذلك المبيعات باستثناء وقود السيارات بنسبة 1ر2% بعد تسجيل زيادة بنسبة 5ر0%. وذكر مكتب الإحصاءات الوطني أن حجم المبيعات انخفض بنسبة 8ر2% في 2023 وهو أدنى مستوى منذ 2018.