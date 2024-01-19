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مبيعات التجزئة في بريطانيا تنخفض أكثر من المتوقع

لندن - د ب أ
نشر في: الجمعة 19 يناير 2024 - 1:59 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يناير 2024 - 1:59 م
كشفت بيانات لمكتب الإحصاءات الوطني اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة انخفضت في الملكة المتحدة بأكثر من المتوقع في نهاية العام السابق. وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 2ر3% على أساس شهري في ديسمبر الماضي، مقارنة بزيادة بنسبة 4ر1% في نوفمبرالسابق عليه. 

وفاق الانخفاض أيضا التوقعات بتسجيل هبوط بنسبة 5ر0%. وباستثناء وقود السيارات، انخفض حجم مبيعات التجزئة بنسبة 3ر3%، مقارنة بزيادة بنسبة 5ر1% في الشهر السابق.

وكان متوقعا أن تسجل المبيعات هبوطا معتدلا بنسبة 6ر0%. وانخفضت المبيعات باستثناء المواد الغذائية بنسبة 9ر3%، وسجلت مبيعات المواد الغذائية هبوطا بنسبة 1ر3%. وانخفضت مبيعات وقود السيارات بنسبة 9ر1%.

وانخفض إجمالي مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة 4ر2% بعد زيادة بنسبة 2ر0%. وتراجعت كذلك المبيعات باستثناء وقود السيارات بنسبة 1ر2% بعد تسجيل زيادة بنسبة 5ر0%. وذكر مكتب الإحصاءات الوطني أن حجم المبيعات انخفض بنسبة 8ر2% في 2023 وهو أدنى مستوى منذ 2018.

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