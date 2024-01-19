هيئة الصحة بغزة: استشهاد أكثر من 24700 من سكان القطاع في الحرب جراء العدوان الإسرائيلي

قالت هيئة الصحة في غزة أن عدد الشهداء في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاثة أشهر قد ارتفع إلى 24762 شخصا.



وقالت الهيئة التي تديرها حركة حماس إن 62108 آخرين أُصيبوا في القتال.



وذكر الجيش الإسرائيلي أن العدد الإجمالي للمسلحين الفلسطينيين الذين قُتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب قد بلغ حوالي 9000 مسلح.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة أن 194 جنديا قُتلوا في الجانب الإسرائيلي.



واندلعت الحرب نتيجة أسوأ مذبحة في تاريخ إسرائيل نفذها مسلحون من حماس وجماعات متشددة أخرى في 7 أكتوبر في إسرائيل بالقرب من حدود غزة، ولقي أكثر من 1200 شخصا حتفهم.



وردت إسرائيل بشن غارات جوية كثيفة وهجوم بري واسع.