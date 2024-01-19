 البحيرة.. افتتاح مسجد زغلول بتكلفة مليون و200 ألف جنيه بإيتاي البارود - بوابة الشروق
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البحيرة.. افتتاح مسجد زغلول بتكلفة مليون و200 ألف جنيه بإيتاي البارود

خميس البرعى
نشر في: الجمعة 19 يناير 2024 - 3:32 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يناير 2024 - 3:32 م

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم، أنه تم افتتاح مسجد زغلول بكفر مساعد بإيتاي البارود على مساحة 205 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم، والتى جاءت تحت عنوان "مجتمع بلا إدمان" المخدرات طريق الهلاك أن من أجمل نعم الله تعالى على الإنسان نعمة العقل، فهو آلة الفهم، وأساس الفكر والتأمل والتدبر، ومناط التكليف، وسبيل الهداية، لذلك كان حفظ العقل أحد الكليات الست التي أكد على حفظها الشرع الحنيف، فجاء الأمر المشدد بصيانة العقل من كل ما يؤدي إلى إفساده والإضرار به، وتحريم كل ما يؤثر عليه، أو يخرجه عن وعيه وإدراكه كالخمر، والمخدرات وسائر المكسرات.

ولقد وضع الشرع الحنيف سياجا منيعا لحفظ العقل يشمل تحريم كل ما من شأنه أن يضر به، مهما استحدث له من أسماء، ومهما كان قليلا أو كثيرا.


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