تصدير 1011 حاوية مكافئة من ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا إعلاميا أكد فيه أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1011 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 464 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1914 حاوية مكافئة.

وأوضح البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل 123971 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191538 طنا، كما استقبل الميناء 13 سفينة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرته 10 سفن أخرى، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22812 طن، تشتمل على 4745 طن رمل، و300 طن كسب فول صويا، و13550 طن يوريا، و2020 طن مولاس، و 1305 طن أسمنت معبأ، و892 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45094 طن، تشتمل على 12500 طن ذرة، و962 طن خشب زان، و3000 طن ميثانول، و11831 طن فول صويا، و10700 طن خردة، و1417 طن زيت طعام، و4084 طن حديد، و1508 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 600 طن.

كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5185 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة وشبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5739 شاحنة.