نتنياهو: أي حل في المستقبل يجب أن يشمل سيطرة إسرائيل على كامل الضفة الغربية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "أي حل في المستقبل المنظور يجب أن يشمل سيطرة إسرائيل العسكرية على كامل الضفة الغربية"، وذلك في ضوء سيناريوهات محتملة لمرحلة ما بعد حرب غزة.

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "إن هذا يتناقض مع فكرة منح السيادة لدولة فلسطينية"، وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لسيناريو في "مرحلة ما بعد نتنياهو" يتصور إقامة دولة فلسطينية، قال نتنياهو "ما الذى من المفترض فعله؟".

وأوضح نتنياهو، أنه خلال محادثاته مع ممثلين للولايات المتحدة، فإنه تصدى لمحاولات تهدف لإملاء واقع من شأنه الإضرار بأمن إسرائيل.

وتابع نتنياهو قائلا "إن رئيس وزراء إسرائيل يجب أن يكون قادرا على قول "لا" عند الضرورة، حتى لأفضل أصدقائنا".

وقال نتنياهو السياسي اليميني إن "من كل منطقة ننسحب منها يأتينا إرهاب، إرهاب رهيب"، مضيفا أن هذا حدث في جنوب لبنان، وفي قطاع غزة وفي أجزاء من الضفة الغربية.

وأردف: "هذا هو سبب الأهمية الشديدة للسيطرة على الضفة الغربية".