 نتنياهو: أي حل في المستقبل يجب أن يشمل سيطرة إسرائيل على كامل الضفة الغربية - بوابة الشروق
الجمعة 19 يناير 2024 12:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

نتنياهو: أي حل في المستقبل يجب أن يشمل سيطرة إسرائيل على كامل الضفة الغربية

د ب أ
نشر في: الجمعة 19 يناير 2024 - 12:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 يناير 2024 - 12:25 ص

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "أي حل في المستقبل المنظور يجب أن يشمل سيطرة إسرائيل العسكرية على كامل الضفة الغربية"، وذلك في ضوء سيناريوهات محتملة لمرحلة ما بعد حرب غزة.

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "إن هذا يتناقض مع فكرة منح السيادة لدولة فلسطينية"، وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لسيناريو في "مرحلة ما بعد نتنياهو" يتصور إقامة دولة فلسطينية، قال نتنياهو "ما الذى من المفترض فعله؟".

وأوضح نتنياهو، أنه خلال محادثاته مع ممثلين للولايات المتحدة، فإنه تصدى لمحاولات تهدف لإملاء واقع من شأنه الإضرار بأمن إسرائيل.

وتابع نتنياهو قائلا "إن رئيس وزراء إسرائيل يجب أن يكون قادرا على قول "لا" عند الضرورة، حتى لأفضل أصدقائنا".

وقال نتنياهو السياسي اليميني إن "من كل منطقة ننسحب منها يأتينا إرهاب، إرهاب رهيب"، مضيفا أن هذا حدث في جنوب لبنان، وفي قطاع غزة وفي أجزاء من الضفة الغربية.

وأردف: "هذا هو سبب الأهمية الشديدة للسيطرة على الضفة الغربية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك