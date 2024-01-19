تقرير: الصين في طريقها لتصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم

قال مسؤول بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية اليوم الجمعة إن الصين صدرت ما إجمالية 91ر4 مليون سيارة في عام 2023، وأنه من المتوقع أن تصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن نائب الوزير "شين قوه بين" قوله في مؤتمر صحفي إن صادرات السيارات وصلت إلى مستوى جديد، وقدمت سيارات الطاقة الجديدة التي تصنع في الصين خيارات متنوعة للمستهلكين العالميين.

وتابع "شين" أن صادرات الصين من السيارات نمت بنسبة 9ر57% على أساس سنوي العام الماضي، وذلك مع زيادة صادرات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 6ر77% على أساس سنوي إلى 2ر1 مليون وحدة.