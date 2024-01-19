إسرائيل: مقتل وائل أبو فنونة العضو البارز بحركة الجهاد الإسلامي في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه قتل وائل أبو فنونة، العضو البارز بحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.



وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قتل أبو فنونة كان يشغل منصب نائب رئيس جهاز الدعاية لدى حركة الجهاد الإسلامي، في غارة جوية على منزل أمس الخميس.



وبحسب قناة "فلسطين اليوم"، أقرّ الجيش الإسرائيلي بقتل الصحفي مدير عام "قناة القدس اليوم الفضائية" وائل أبو فنونة، وزعم أنه "نائب رئيس جهاز الدعاية لدى حركة الجهاد الإسلامي".



وادعى الجيش الإسرائيلي أن أبو فنونة كان مسئولا عن نشر أشرطة الفيديو التي بثتها حركة "الجهاد الإسلامي" فيما يتعلق بإطلاق النار على أهداف إسرائيلية، و"إنشاء وتوزيع توثيقات الرهائن في إطار الحرب النفسية التي تمارسها المنظمات في غزة"، مضيفاً أنه "ابتداءً من عام 2017، تمت ترقيته إلى منصب نائب رئيس جهاز الدعاية في المنظمة"، حسب زعمه.



وأفادت القوات البرية الإسرائيلية بأنها ما زالت تقاتل حركة (حماس) في غزة اليوم، بمساعدة القوات الجوية والوحدات البحرية قبالة ساحل غزة. وأعلن مقتل 194جنديا منذ بدء التوغل البري.



وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة إلى استشهاد نحو 24500 شخص وإصابة ما يربو على 61500 جراء الهجمات الإسرائيلية منذ نشوب الحرب.