وزير المالية الألماني: تعزيز القدرة التنافسية الأوروبية أفضل استعداد لفوز ترامب

أعرب وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر عن اعتقاده بأن أوروبا القوية هي أفضل رد على الفوز المحتمل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال السياسي، الذي ينتمي لالحزب الديمقراطي الحر، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري اليوم الجمعة: "أعتقد أننا نتحدث بشكل أكثر من اللازم عن دونالد ترامب في أوروبا".

وأضاف ليندنر أن أفضل استعداد لولاية ثانية لترامب كرئيس هو تعزيز القدرة التنافسية الأوروبية، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون أوروبا شريكا على قدم المساواة - سواء فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي أو توزيع الأعباء بشكل عادل في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

من جانبها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد: "أفضل دفاع هو الهجوم. ولكي تتمكن من الهجوم بشكل صحيح، يجب أن تكون قويا في الداخل" لافتة إلى أن هذا يعني وجود سوق أوروبي داخلي قوي واتحاد لأسواق رأس المال يوفر للشركات فرص تمويل أفضل.

أعرب ليندنر عن قلقه من أن السياسيين في الاتحاد الأوروبي قد يتبعون الولايات المتحدة ويوسعون الدعم الحكومي، وقال: "لكن يجب أن نمنع حدوث سباق في الدعم لا يمكننا تحمله". وتساءل عما إذا كانت الحكومة الأمريكية القادمة ستتمكن من الحفاظ على الدعم الكبير للاقتصاد بشكل مستدام.