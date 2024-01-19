برلمانيون دوليون يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة وإعادة الأسرى وحل الدولتين

دعا أكثر من 50 برلمانيا من ألمانيا وكندا والولايات المتحدة إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة.



وطالب السياسيون في رسالة مفتوحة نشرت اليوم الجمعة، بأنه يتعين أن تكون هناك محاولة جديدة لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.



وضمت قائمة البرلمانيين 20 ديمقراطيا اشتراكيا من البرلمان الألماني أو البوندستاج، وثلاثة ديمقراطيين اشتراكيين من البرلمان الأوروبي، و20 برلمانيا كنديا، و10 أعضاء في الكونجرس الأمريكي. وكانت صحيفة "تاز" الألمانية قد نشرت تقريرا بهذا الصدد في وقت سابق.



وأدان الموقعون بشدة ما قامت به حركة حماس الإسلامية في السابع من أكتوبر باعتباره "خرقا للحضارة اشتمل على قتل وتعذيب واحتجاز للأسرى".



وقالت الرسالة إنه ينبغي إطلاق سراح جميع الأسرى على الفور.



وأضافت انه مثل أي دولة أخرى، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في إطار القانون الدولي، ومع ذلك، لم يترك القتال في غزة أي مأوى للمدنيين في المنطقة المكتظة بالسكان.



يشار إلى أن حالة الطوارئ الإنسانية ازدادت حدة، فيما أدى القصف الإسرائيلي إلى أضرار جسيمة وتشريد هائل ومقتل ما يقرب من خمسة وعشرين ألف شخص، من بينهم أكثر من سبعة آلاف طفل.



وجاء في الرسالة: "نعتقد أن ثمن هزيمة حماس لا يمكن أن يكون المعاناة المستمرة لجميع المدنيين الفلسطينيين".



وباعتبار ألمانيا والولايات المتحدة وكندا "مؤيدون أقوياءلإسرائيل" فإنه يتعين عليهم استخدام موقفهم لتعزيز وقف إطلاق النار والسلام.



وقالت الرسالة: "فقط حل سياسي يدعم حق تقرير المصير وكرامة الشعبين، يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء إزالة الكراهية واليأس اللذين يغذيان الأيديولوجية المتطرفة لحماس".



وأضافت أنه في الوقت ذاته ، "ينبغي على إسرائيل إنهاء حصارها غير المستدام لغزة واحتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية".



وتابعت أن حل الدولتين - الاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل – يظل هو المسار الوحيد القابل للتطبيق.



وحذر البرلمانيون من انتشار الصراع إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط في شكل معاداة السامية المتزايدة والكراهية المعادية للفلسطينيين والإسلاموفوبيا أو العنصرية المعادية للمسلمين.