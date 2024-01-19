إنريكي يحذر لاعبي باريس من فريق درجة ثالثة في كأس فرنسا

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حذر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان لاعبيه قبل مواجهة أورليانز أحد أندية دوري الدرجة الثالثة في دور الـ32 لكأس فرنسا لكرة القدم.

قال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لقد درسنا المنافس الذي يلعب في الدرجة الثالثة إنه فريق محترف، ورغم أنهم واجهوا صعوبات في مشوارهم بالدوري، لكنهم تفوقوا على أندية أعلى تصنيفا منهم في مشوار الكأس".

أضاف المدرب الإسباني "ستكون مباراة مختلفة عن مواجهة (ريفيل) في الدور الأول، لأن أورليانز فريق جيد ومنظم ويلعب بخمسة مدافعين، ويجيد استغلال المساحات ويضم مهاجمين أقوياء في الهجمات المرتدة".

وتابع المدير الفني لسان جيرمان "الكأس بطولة خطيرة بالنسبة للفرق المرشحة باللقب لأنه في أي لحظة على مدار 90 دقيقة تكون معرضا للخروج من المسابقة لكننا سنخوض مشوار الكأس بكل جدية وتركيز".

وأبدى لويس إنريكي أيضا تخوفه من أرضية الملعب، قائلا "إنها أكثر ما يقلقني، أتمنى أن تكون أرضية الملعب جيدة لأنني أشعر بالقلق على سلامة لاعبي فريقي وكذلك لاعبي أورليانز".

وختم إنريكي تصريحاته "سأحدد التشكيل الأساسي عندما أرى حالة الملعب لأنه يجب الأخذ في الاعتبار أننا نلعب خارج أرضنا وفي ملعب تم تغيير أرضيته مؤخرا".