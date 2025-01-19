صحفيو هايتي يطالبون بالعدالة لدى دفن زميل ثان لقي حتفه على أيدي العصابات

تم إطلاق النار في مقتل على ماركندي ناتو في ليلة عيد الميلاد في أحد أعنف الهجمات على الصحافة في هايتي المضطربة، وهو واحد من صحفيين اثنين لقيا حتفهما على أيدي العصابات في البلاد.

وكان ناتو /42 عاما/ أبا لطفلين وكان يتحدث أربع لغات وعمل لدى منافذ علامية محلية وأمريكية.

وقال أوريول جاكلين، وهو صحفي لدى إذاعة "ريجارد إف إم" اليوم السبت: "إن ناتو كان حاميا للصحفيين. لقد عمل مع الجميع واحترمهم".

وقال روبست ديمانش، وهو متحدث باسم التجمع الإعلامي الإلكتروني، وهي مجموعة تدافع عن حقوق الصحفيين الإلكترونيين في هايتي في معرض إدانته لجريمتي القتل، إن ناتو كان "وافر الموهبة والنزاهة".

وأضاف: "إنه يوم قاتم للغاية. إننا نطالب السلطات بعدم ترك هذه الجريمة دون عقاب".