رئيس الأركان الإسرائيلي: الوضع الأمني في غزة أفضل مما قبل 7 أكتوبر

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الليفتنانت جنرال هرتسي هاليفي إن الوضع الأمني في غزة أفضل حاليا مما كان عليه قبل السابع من أكتوبر في خطاب مساء اليوم السبت من منطقة تقع على حدود غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وذكر أن: "قتالنا شكل وضعا جديدا على الأرض بالفعل. وتم إضعاف حماس بشدة ولن نسمح لها بالتعافي أو أن تسيطر على الأمور. إن مستوى الأمن اليوم أفضل بكثير مما كان عليه في السابع من أكتوبر وما قبله أيضا".

وأضاف هاليفي أن إسرائيل صارت قادرة على استعادة الرهائن، وهي إحدى أهداف الحرب الرئيسية، بسبب الحملة العسكرية في غزة.