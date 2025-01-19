والدة الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس تصل سوريا للبحث عن ابنها

وصلت ديبورا تايس والدة الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس إلى سوريا لمواصلة البحث عن ابنها الذي اختفى في البلاد التي مزقتها الحرب منذ أكثر من عقد من الزمن.

وقال نزار زاكا، الذي يدير منظمة "مساعدة الرهائن العالمية"، إن ديبورا وصلت دمشق يوم السبت، حيث ستلتقي مع مسؤولين سوريين. وأضاف أنها ترغب في أن تكون في سوريا عندما يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه يوم الاثنين، وذلك لكي يتذكر المسؤولون الأمريكيون قضية ابنها.

وأشار زاكا إلى أن الأم ترغب أيضا في أن تكون في سوريا لتشاطر الشعب السوري والأمهات السوريات اللاتي فقدن أحبائهن آلامهم.

وفقد أوستن تايس في سوريا منذ عام 2012، وفي الشهر الماضي، قال الرئيس جو بايدن إن إدارته تعتقد أن تايس على قيد الحياة، وأضاف أنه ملتزم بإعادته إلى الوطن. ومع ذلك، اعترف أيضا قائلا: "ليس لدينا دليل مباشر" حول حالته.