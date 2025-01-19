الهلال الأحمر الفلسطيني: خطر المجاعة لا يزال قائما في قطاع غزة

قالت نبال فرسخ المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إنَّ الهلال الأحمر الفلسطيني يواصل التنسيق مع نظيره المصري لتجهيز المساعدات المقرر دخولها إلى قطاع غزة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن غلق معبر رفح منذ شهر مايو الماضي أدى إلى وجود أوضاع كارثية.

وأكدت أن الشاحنات التي تصل للقطاع، تحوي أدوية ومستلزمات طبية وملابس وأحذية وسلع ومواد غذائية، موضحة أنه على مدار الأشهر الثلاثة الماضية انخفض عدد الشاحنات التي سمح الاحتلال بدخولها.

ولفتت إلى أن المناطق التي كانت محاصرة وأعلنها الاحتلال مناطق عسكرية حمراء لم تكن بها سلع ومواد غذائية، مؤكدة أن الأسعار وصلت لحالة جنونية في بعض مناطق القطاع.

وأوضحت أن خطر المجاعة كان ولا يزال قائمًا، مشددة على مواصلة إدخال المساعدات على وجه السرعة لتوزيعها على الأهالي، على أن تكون الأولوية لإدخال الخيم لتسليمها للعائلات النازحة في ظل حالة البرد وانخفاض درجات الحرارة.

وأضافت أنه حتى اللحظة لا يوجد حصر بخصوص عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة، ولكن المتوقع دخول 600 شاحنة يوميا يكون من بينها 50 شاحنة وقود.