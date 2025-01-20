رئيس اتحاد اليد: الأشعة تحسم مصير دودو من استكمال المونديال مع الفراعنة

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كشف خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إصابة أحمد هشام دودو، نجم المنتخب، خلال مباراة الفراعنة أمام كرواتيا، مساء اليوم، الأحد،ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم المقامة في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

المنتخب الوطني لكرة اليد حسم صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بعد الفوز على كرواتيا بنتيجة 28-24 ليصل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة.

وقال خالد فتحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «أحمد هشام دودو لم يستطع استكمال اللقاء بسبب الإصابة، واللاعب سيخضع لأشعة لتحديد إمكانية استكماله البطولة من عدمها».

وأضاف: «أشيد بأداء اللاعبين، تحملوا الضغوط الجماهيرية والتحكيم والمستوى القوي لمنتخب كرواتيا، وحققنا فوزًا مهمًا».

وتطرق رئيس اتحاد اليد للحديث عن أداء نجله يحيى خالد، بقوله: «يحيى كان خارج المباراة في الشوط الأول بسبب فرصة ضائعة منه ولكنه نجح في تدارك مستواه بعد إصابة أحمد هشام "دودو" وتحمل المسؤولية».