حماس تؤكد التزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، اليوم الأحد، التزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «مع دخول وقف إطلاق النَّار؛ نؤكِّد التزامنا بتنفيذ بنود الاتفاق، الذي هو ثمرة صمود وصبر شعبنا العظيم، والثبات الأسطوري لمقاومتنا الباسلة أمام آلة الإرهاب والقتل الصهيونية».

وأضافت: «نتوجَّه إلى شعبنا العظيم في غزَّة البطولة والصمود بأسمى عبارات التحيَّة والفخر، ونجدّد عهدنا معه، بأن نكون الأمناء على حقوقه والمدافعين عنها، حتّى التحرير الكامل للأرض والمقدسات».

وأشارت إلى أن «كلّ العالم اليوم يجب أن يقف إجلالاً للصمود الأسطوري لأهل غزَّة، وتقديراً لصبرهم وتضحياتهم على مدار 471 يوماً».

وواصلت: «أسرانا الأبطال على موعدٍ مع الحرية ابتداءً من اليوم، وهو عهدُنا الثابت معهم دوماً، حتّى يكسروا أغلال السجَّان ويتنسموا الحريَّة في سماء فلسطين».

وذكرت أنها تتابع عمليات إدخال المساعدات وإغاثة شعب فلسطين بكل ما يلزم، مؤكدة بذل الجهود كافة لتوفير كل متطلبات الدعم والإسناد اللازمة؛ لإعادة دورة الحياة في قطاع غزة إلى طبيعتها.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في تمام الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي، حيز التنفيذ، وذلك بعدما أعلنت حركة «حماس» تسليم أسماء الأسيرات الثلاثة اللاتي سيتم الإفراج عنهن إلى الوسطاء.

ونشر أبو عبيدة، المتحدث باسم «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية، أسماء الأسرى الإسرائيليين المرتقب الإفراج عنهم في اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وكتب في تدوينة عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج اليوم الأحد الموافق 19-1-2025م عن الأسرى التالية أسماؤهم: رومي جونين (24 عاماً)، إميلي دماري (28 عاماً)، دورون شطنبر خير (31 عاماً)».

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، تسليم أسماء المحتجزين الثلاثة الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم، ضمن صفقة وقف إطلاق النار في غزة، للطرف الإسرائيلي.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، إن «المفرج عنهن ثلاث مواطنات إسرائيليات؛ تحمل إحداهن الجنسية الرومانية وأخرى الجنسية البريطانية، وبالتالي بدأ وقف إطلاق النار».