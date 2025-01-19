محافظ الأقصر يبحث التعاون مع القنصل العام لجمهورية السودان

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، السفير عبد القادر عبد الله، القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، خلال زيارته للمحافظة؛ سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وخلال اللقاء أكد القنصل السوداني عمق الأواصر التاريخية المشتركة بين مصر والسودان التي ترجع لآلاف السنوات، مشيرا إلى أن مصر قدمت الدعم الكامل لأبناء الشعب السوداني عقب أزمة الحرب الأخيرة، معرباً عن شكره لمحافظ الأقصر؛ لتقديمه لكافة سبل الدعم لأفراد الجالية السودانية المتواجدة في المحافظة.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر بالقنصل السوداني على أرض المحافظة، مؤكداً عمق العلاقات والروابط الراسخة والقوية بين الشعبين المصري والسوداني التي ستظل دائماً راسخة قوية، مؤكدا أن البلدين تجمعهما روابط الجوار والأخوة، مؤكدا أن المحافظة على أتم استعداد لتلبية أي مطالب أو احتياجات لأفراد الجالية السودانية الذين يتواجدوا وسط أهلهم في المحافظة.