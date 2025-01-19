التعليم: منفتحون على الاستماع لمختلف الآراء حول نظام البكالوريا

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة عقدت عددًا من الجلسات مع الخبراء أو الصحفيين أو النواب حول نظام البكالوريا الجديد، مشيرًا إلى أن الوزارة منفتحة للاستماع لمختلف الآراء حول مقترح نظام البكالوريا الجديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الدكتورة شيماء الكومي، ببرنامج "حوار"، على فضائية "الشمس"، أن نظام البكالوريا الجديد يغير نظام الثانوية العامة التي كانت تمثل عبئا كبيرا على الطلاب وأولياء الأمور، وتجعل الطلاب مؤهلين بصورة أكبر للدخول إلى الكليات المناسبة.

وأوضح أن نظام البكالوريا الجديد سيُطبق حال الموافقة عليه من قبل مجلس النواب على طلاب الصف الأول الثانوي العام المقبل.

وأشار إلى أن نظام البكالوريا ما زال في مرحلة الحوار المجتمعي، ثم سيُعرض على مجلس الوزراء، ومن ثم مجلس النواب.

وتواصلت فعاليات الحوار المجتمعي الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، وذلك بجلسة حوار وطنى عقدها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفنى، مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين؛ لمناقشة ملامح هذا النظام واستعراض المقترحات والآراء حوله.