أوقاف دمياط: نسعى لإعادة إحياء الكتاتيب وتطوير دورها المجتمعي

افتتحت مديرية أوقاف دمياط في مسجد الفردوس بمدينة الروضة، مبادرة «الكتاتيب» التي تهدف إلى تعزيز الثقافة الدينية ونشر تعاليم القرآن الكريم.

وأوضح الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، في بيان له اليوم، أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي المديرية لدعم التعليم الديني في القرى، وتحقيق رؤية شاملة للمجتمع المحلي، حيث توفر هذه الكتاتيب بيئة تعليمية للأطفال والشباب في مختلف المراحل العمرية.

وأضاف «سلامة» أن الكتاتيب تعتبر من الركائز الأساسية في الحفاظ على التراث الديني والثقافي، إذ كانت تشكل مراكز أساسية لتعليم القرآن والعلوم الدينية على مر العصور، من خلال هذه المبادرة، التي تسعى مديرية الأوقاف إلى إعادة إحياء هذه المؤسسات، وتعزيز دورها في بناء المجتمع، من خلال تقديم البرامج التعليمية التي تهدف إلى تقوية الارتباط الديني للأجيال الجديدة.

وأكد الشيخ رضا سيف الدين البسيونى مدير إدارة أوقاف الروضة، أن هناك جهودًا كبيرة لتوسيع نطاقها في القرى المختلفة، لتشمل أعدادًا أكبر من الأطفال والشباب، في إطار تعليمي وتربوي قائم على التقاليد الإسلامية العريقة.

وتسعى المبادرة أيضًا إلى تعزيز دور الكتاتيب في نشر قيم التسامح والوسطية، حيث يتعلم الأطفال في بيئة تدعم التفكير النقدي والفهم العميق للنصوص الدينية. كما تتضمن الأنشطة داخل الكتاتيب دروسًا في السلوك الحسن وأخلاقيات الإسلام، ما يساهم في تكوين شخصيات متوازنة وقادرة على مواجهة التحديات الحياتية بوعي وإيمان، برعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف.