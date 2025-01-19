يد مصر تواصل التألق في المونديال وتهزم كرواتيا

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حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا ثمينا على حساب كرواتيا بنتيجة 28-24 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

ولحساب المجموعة الثامنة، نجح الفراعنة في اقتناص الصدارة بعد الصدام مع أحد مضيفي البطولة لينفرد بالقمة بالانتصار الثالث والنقطة السادسة.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدما بنتيجة 14-11 بعد أداء رائع من أغلب اللاعبين لاسيما علي زين، لاعب دينامو بوخارست، والحارس المتألق محمد علي الذي تصدى للعديد من المحاولات الكرواتية.

في الشوط الثاني تواصل الأداء القوي من الفراعنة ورغم تقليص الفارق من جانب كرواتيا، إلا أن الفراعنة استطاعوا زيادة الفارق التهديفي من جديد ليصل إلى 7 أهداف في بعض أوقات الشوط.

كذلك نجحت تصويات سيف الدرع في زيادة الفارق بشكل كبير في الأوقات الحاسمة من المباراة.