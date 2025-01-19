حسم فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الحالي، رئاسة النادي الملكي ليستمر في ولاية جديدة مدتها 4 سنوات.

وسيظل بيريز رئيسا لريال مدريد حتى 2029، في ظل عدم تقدم أي مرشح آخر في الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الإدارة التي تمت الدعوة لها يوم 8 يناير الجاري، وانتهت مهلة تقديم الترشيحات يوم أمس.

وأكدت اللجنة الانتخابية لريال مدريد أن فلورنتينو بيريز سيظل رئيسًا لريال مدريد، دون تحديد موعد للانتخابات في ظل عدم وجود مرشحين آخرين.

جدير بالذكر أن هذه هي الولاية السابعة لبيريز على رأس النادي، وسيتم في الصيف المقبل الاحتفال بمرور 25 عامًا على وصوله لرئاسة النادي، مع فترة انقطاع دامت ثلاث سنوات بين عامي 2006 و2009 عندما استقال من المنصب.