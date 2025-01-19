نتنياهو: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس سيدخل حيز التنفيذ اليوم

من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ اليوم الأحد، حسبما أعلنت قطر التي تقوم بدور الوساطة السبت، بينما تتحين عائلات الرهائن المحتجزين في غزة لسماع أخبار عن ذويهم، ويستعد الفلسطينيون لاستقبال المعتقلين المفرج عنهم بينما تقوم المنظمات الإنسانية بالإعداد لموجة من تقديم المساعدات.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في خطاب وطني قبل 12 ساعة من بدء وقف إطلاق النار إن البلاد تتعامل مع وقف إطلاق النار على أنه مؤقت وتحتفظ بالحق في مواصلة القتال إذا لزم الأمر.

وادعى أنه يحظى بدعم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ، الذي قال لشبكة (إن بي سي) إنه طلب من رئيس الوزراء "الاستمرار في فعل ما عليك القيام به".

وأكد نتنياهو أيضا أنه تفاوض على أفضل اتفاق ممكن، حتى في الوقت الذي قال فيه وزير الأمن العام الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير إنه ومعظم حزبه سيستقيلون من الحكومة معارضة لها.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في وقت سابق إن وقف إطلاق النار لن يمضي قدما ما لم تتلق إسرائيل أسماء الرهائن لإطلاق سراحهم، كما هو متفق عليه. وكانت إسرائيل تتوقع أن تتلقى الأسماء من الوسيط قطر. ولم يصدر رد فوري من قطر أو حماس.

وأثارت الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار بين عشية وضحاها من قبل الحكومة الإسرائيلية في اجتماع نادر خلال يوم السبت اليهودي موجة من النشاط وموجة جديدة من المشاعر حيث تساءل أقارب عما إذا كان سيتم إعادة الرهائن أحياء أم أموات. واحتشدت عائلات وآلاف آخرون مرة أخرى ليلة السبت في تل أبيب.

وتم التوصل إلى الصفقة الأخيرة تحت ضغط مشترك من ترامب وإدارة الرئيس جو بايدن المنتهية ولايتها قبل تنصيب يوم الاثنين.

وستستمر المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار 42 يوما، ومن المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية الأكثر صعوبة بعد ما يزيد قليلا عن أسبوعين. وبعد هذه الأسابيع الستة، سيقرر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي كيفية المضي قدما.

واستمرت الغارات الجوية الإسرائيلية اليوم السبت وقالت وزارة الصحة في غزة إنه تم نقل 23 جثة إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.