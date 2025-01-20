تامر حسني عن حفل جوي أووردز بالرياض: حدث عالمي أحلم به منذ فترة طويلة

عبر المطرب تامر حسني، عن سعادته بالمشاركة في فقرة غنائية واستعراضية مع الفنانة نيللي كريم، ضمن فعاليات جوي أووردز 2025 بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن الحفل كان عالميًّا، وكان يحلم به منذ فترة طويلة.

وبارك حسني، للمملكة العربية السعودية تنظيم هذا الحدث الفني الكبير، الذي وصفه بأنه مصدر فخر للعرب جميعًا.

ولفت إلى أن بروفات الفقرة الغنائية والاستعراضية استمرت لمدة شهر، مشيدًا بما قدمته نيللي كونها موهوبة في مثل هذه الأعمال الفنية.

ونوه حسني، بأن الاستعراض الذي قُدِّم في الحفل أثار ردود فعل إيجابية للغاية، وحظي بإعجاب الجمهور.

وأقيم مساء السبت، النسخة الخامسة من حفل «جوي أووردز» فى العاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وحفل «جوي أووردز» من أهم الأحداث الفنية في المنطقة، حيث يحتفي بصناع الفن والترفيه في مجالات السينما، الدراما، الموسيقى، والرياضة، بالإضافة إلى المؤثرين الاجتماعيين، ويُبث الحفل على الهواء مباشرة عبر قنوات فضائية مختلفة.