داخلية غزة: نكثف جهودنا لاستعادة النظام وتفعيل الخدمات لمواطني القطاع

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أن أجهزتها باشرت منذ صباح اليوم، انتشارها في الشوارع ومفترقات الطرق الرئيسة بجميع محافظات قطاع غزة، مع بدء سريان اتفاق وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.

وأوضحت في بيان مساء الأحد، أن انتشر عناصرها جاء لمساندة المواطنين وتقديم العون لهم، وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع مخلفات الاحتلال التي تشكل خطرا على حياة المواطنين.

وذكرت أن أجهزة الوزارة المختلفة عملت على مساندة الأجهزة الحكومية الأخرى في فتح الطرقات وإعادة تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال، خاصة في محافظتي شمال غزة ورفح التي شهدتا تدميرا شاملا.

وأكدت أن الأيام القادمة ستشهد تكثيفا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المحافظات كافة، والعمل على استعادة النظام وتفعيل كل جوانب الخدمة التي تقدمها أجهزة الوزارة للمواطنين.

ودعت الوزارة "أبناء شعبنا إلى مزيد من التكاتف والتعاضد للتغلب على آثار العدوان الهمجي"، مضيفة أنها لن تدخر جهدا في القيام بكل ما يلزم لإسناد المواطنين ومساعدتهم خلال هذه المرحلة.

ووجهت ضباط ومنتسبي الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية إلى التفاني في خدمة المواطنين، وأن يكونواً عونا وسندا لهم، ويدا حانية تخفف من مصابهم الجلل.