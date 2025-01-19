نظم مركز شباب الركابية بمحافظة دمياط فعاليات تدريب المشروع القومي «ها أنا أحقق ذاتي» رياضياً تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ممثلة في «الإدارة المركزية للتنمية الرياضية» و«الإدارة العامة للقاعدة الشعبية»، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

وأكد عبده الشعراوي، القائم بأعمال مدير المديرية، في بيان له اليوم، أن المشروع يهدف إلى نشر الوعي بالثقافة الرياضية، وغرس المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، إضافة إلى رفع الكفاءة البدنية والقدرات الحركية والمهارية للمشاركين، كما يسعى المشروع إلى استثمار وقت الفراغ من خلال ممارسة أنشطة رياضية متنوعة تسهم في إشباع ميول الأعضاء، وملء أوقات فراغهم بطرق إيجابية، إلى جانب توثيق علاقات الصداقة بين مختلف الهيئات الرياضية عبر إقامة مسابقات وبطولات متنوعة.

كما تضمنت فعاليات التدريب أنشطة رياضية وكشفية متعددة، تهدف إلى تعزيز روح الفريق والعمل الجماعي، بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية لرفع مستوى التوعية بأهمية ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وشهدت الفاعليات مشاركة عدد كبير من الشباب من مختلف الفئات العمرية، الذين أبدوا حماساً وتفاعلاً مع البرامج المقدمة، كما تم تسليط الضوء على أهمية الرياضة في تعزيز الصحة العامة والنفسية، ودورها في بناء جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في تنمية المجتمع.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار خطة الدولة لدعم الشباب وإتاحة الفرص لهم لممارسة الرياضة واكتساب مهارات جديدة تسهم في بناء شخصيتهم وتمكينهم من تحقيق ذواتهم، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت عناية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.