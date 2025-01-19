دخول 300 شاحنة مساعدات من معبر رفح مع سريان وقف إطلاق النار

تدفق شريان المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة مع أول لحظات سريان وقف إطلاق النار، وذلك من خلال معبر رفح البري.

وأكد مصدر في شمال سيناء دخول حوالي 300 شاحنة مساعدات من معبر معبر رفح البري في طريقها إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم، حيث من المقرر أن تصل 250 شاحنة إلى معبر العوجة و50 إلى معبر كرم أبو سالم ، للتفتيش قبل الدخول إلى قطاع غزة كدفعة أولى ولا تزال مئات الشاحنات الإضافية متوقفة عند معبر رفح بانتظار إشارات الدخول.

وضمت الشاحنات أعدادا ضخمة من المواد الإغاثية والغذائية والوقود وفقا للاحتياجات الأهلية بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني والهيئات الأمنية.