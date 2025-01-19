الأرصاد الجوية تتوقع أجواء شديدة البرودة في معظم أمريكا في الأيام المقبلة

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى موجة أخرى الصقيع في أجزاء من الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، بما في ذلك رياح شديدة البرودة في السهول الواقعة شمالي البلاد وثلوج وجليد غير معتاد في منطقة الساحل الغربي.

وأدت التوقعات بأن يسود الطقس البارد العاصمة واشنطن بعد غد الاثنين إلى نقل مراسم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى داخل القاعة المستديرة في الكابيتول.

وستشهد معظم الولايات المتحدة من سلسلة جبال روكي إلى السهول الشمالية درجات حرارة منخفضة بأكثر من المعتاد اعتبارا من غد الأحد، بما في ذلك رياح شديدة البرودة تصل حرارتها إلى سالب 40 درجة مئوية أو أشد برودة في نورث داكوتا وساوث داكوتا وشمالي مينيسوتا، حسبما ذكر خبير بهيئة الأرصاد الوطنية.