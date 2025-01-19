أطفال مركز شباب كفر الشناوي يبدعون في ورشة الرسم على الزجاج بدمياط

نفذت إدارة تنمية النشء، ورشًا فنية متخصصة في الرسم على الزجاج ضمن البرنامج المهاري بمركز شباب كفر الشناوي التابع لفرع فارسكور.

وأوضح الكابتن مديح حماد، وكيل المديرية للشباب، في بيان له اليوم، أن فن الرسم على الزجاج يعد من الفنون التراثية القديمة، حيث كان يُستخدم لإضفاء رونق مميز على الزجاج باستخدام أساليب دقيقة، تُبرز جمال اللوحات الفنية على الزجاج والمرايا، ومع تطور التكنولوجيا، ظهرت تقنيات حديثة تتيح التعامل مع اللوحات الزجاجية بشكل أسهل، من خلال آلات صناعية متخصصة للرسم على الزجاج بمختلف أنواعه.

وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز روح الفن والإبداع لدى الأطفال، وزيادة ثقتهم بقدراتهم الفنية، وتستهدف الورشة الأطفال من سن 7 إلى 12 عامًا، حيث يتعرف الفنانون الصغار على كيفية مزج الألوان لاشتقاق ألوان جديدة، ويتعلمون خطوات الرسم على الزجاج من مرحلة تثبيت الرسمة، مرورًا برسم الخطوط الأساسية، ثم التلوين، وصولًا إلى مرحلة التجفيف.

وتضمنت الورشة كذلك تعريف المشاركين بمراحل تطوير هذا الفن وكيف يمكن استخدامه حاليًا؛ لإنتاج قطع فنية وزخرفية تُضفي لمسة جمالية على المنازل والمؤسسات، وشهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من الأطفال، الذين أبدعوا في إنتاج لوحات زجاجية مميزة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبمتابعة الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وعبده الشعراوي، القائم بأعمال مدير المديرية.