رفع حالة الطوارئ وسقوط أمطار متفرقة بشمال سيناء

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رفعت محافظة شمال سيناء حالة الطوارئ تحسبا لتداعيات حالة الطقس غير المستقرة في مراكز المحافظة.

وتشهد مراكز مدن شمال سيناء رياح و سقوط متفرق للأمطار، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن مدينتي الشيخ زويد ورفح نظرا لأعطال لحقت بالخط جهد 22 الناقل للكهرباء من العريش.

وبتعليمات من اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تم رفع حالة الطوارىء والاستنفار لدي جميع القطاعات الخدمية خاصة شركات توزيع المياه والصرف الصحي والكهرباء ومجالس المدن للتدخل السريع، وإبلاغ غرفة عمليات ديوان عام المحافظة بالمستجدات.