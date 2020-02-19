 ألمانيا: إقرار قانون يلزم مواقع التواصل الاجتماعي بالإبلاغ عن خطاب الكراهية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ألمانيا: إقرار قانون يلزم مواقع التواصل الاجتماعي بالإبلاغ عن خطاب الكراهية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 3:52 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 3:52 م

أقرت الحكومة الألمانية، مشروع قانون يلزم مواقع التواصل الاجتماعي بإبلاغ الشرطة عن المحتوى الذي يضم خطاب كراهية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه سيكون على شركات الإنترنت الإبلاغ عن المحتوى الدعائي لليمين المتطرف والمواد البصرية العنيفة والقتل والمنشورات التي تشير إلى إعداد شخص لتنفيذ هجوم إرهابي.

وأوضحت أن الإجراءات - التي تحتاج موافقة البرلمان - تضم توسيع تعريف خطاب الكراهية الإجرامي ليشمل تهديدات الاغتصاب وتدمير الممتلكات والتعبير عن تأييد الجرائم الكبرى، فيما سيكون للجرائم المدفوعة بمعاداة السامية عقوبات أغلظ.

يُشار إلى أن عدد قضايا خطاب الكراهية على الإنترنت في ألمانيا تقدر بالملايين سنويًا.


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