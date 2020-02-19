الصحة العالمية: حالة الرعب التي حدث لأحد أحياء القاهرة بعد إصابة حالة كورونا «مبالغ فيها»

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات بوحدة التأهب لمخاطر العدوي بمنظمة الصحة العالمية، إن المصاب بفيروس كورونا لا يمكنه أن ينقل العدوى إلى الحي الذي يقطن به أو المبنى الذي يسكنه أو الأشخاص الذين مروا بجانبه في الشارع، لأنهم لا يتم تصنيفهم كمخالطين للحالة.

وأضاف الخولي، أن المخالطين لمصاب كورونا هم الأشخاص الذين يسكنون معه في نفس الشقة أو الذين يعملون معه في نفس المكتب، مؤكدا أن الرعب الذي حدث منذ عدة أيام في بعض الأحياء في القاهرة خوفا من انتشار فيروس كورونا بعد إصابة حالة تقطن بنفس الحي "مبالغ فيه"، ولابد من التعامل مع الأمر بالعلم وليس بالشائعات.

وذكر أن الشخص المصاب بفيروس كورونا حتى يتأكد شفاؤه لابد من عمل تحليلين له خلال 24 ساعة، وتكون نتيجتهما سلبية، وبعدها يتم شفاؤه ولا يمكن له أن يعدي غيره، لأنه يعتبر غير حامل للمرض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمنظمة الصحة العالمية لمكتب الشرق الأوسط بالقاهرة اليوم حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إقليم شرق المتوسط، بحضور مسئولي الصحة العالمية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في بيان مشترك مع وزارة الصحة سلبية نتائج تحاليل الشخص الأجنبي المصاب بفيروس كورونا في مصر.