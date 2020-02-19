 مدرب دورتموند يشيد بثنائية هالاند في شباك سان جيرمان - بوابة الشروق
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مدرب دورتموند يشيد بثنائية هالاند في شباك سان جيرمان

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 10:29 ص | آخر تحديث : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 10:29 ص

أشاد لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم بلاعبه الشاب إيرلنج هالاند الذي لعب دورا بارزا في فوز الفريق على باريس سان جيرمان الفرنسي 2 - 1 مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وسجل هالاند هدفين لدورتموند ليحقق الفريق فوزا ثمينا على سان جيرمان.

وقال فافر :" هالاند جاهز دائما ويرغب في هز الشباك دائما. أمر رائع أن يسجل هدفين في شباك باريس سان جيرمان".

وأضاف :" كل شيء يظل ممكنا الآن".

كما أكد هانز يواخيم فاتزكه الرئيس التنفيذي لنادي دورتموند : "ستقع كل الضغوط على باريس سان جيرمان على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة".


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