مدرب دورتموند يشيد بثنائية هالاند في شباك سان جيرمان

أشاد لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم بلاعبه الشاب إيرلنج هالاند الذي لعب دورا بارزا في فوز الفريق على باريس سان جيرمان الفرنسي 2 - 1 مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وسجل هالاند هدفين لدورتموند ليحقق الفريق فوزا ثمينا على سان جيرمان.
وقال فافر :" هالاند جاهز دائما ويرغب في هز الشباك دائما. أمر رائع أن يسجل هدفين في شباك باريس سان جيرمان".
وأضاف :" كل شيء يظل ممكنا الآن".
كما أكد هانز يواخيم فاتزكه الرئيس التنفيذي لنادي دورتموند : "ستقع كل الضغوط على باريس سان جيرمان على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة".