ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا باليابان إلى 621 حالة

أعلنت السلطات اليابانية تسجيل 79 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" على متن السفينة "دايموند برنسيس"، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 621 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأربعاء، أن نتائج الاختبارات المعملية جاءت إيجابية لـ 79 شخصا، فيما من المقرر أن يغادر المصابون السفينة يوم الجمعة المقبل.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).