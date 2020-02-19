فايلر يعلنها رسميا: رمضان صبحي خارج الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

أكد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي غياب رمضان صبحي، نجم الفريق عن مواجهة الزمالك بكأس السوبر المصري، وذلك لعدم تعافيه من الإصابة.

وقال فايلر خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي :"مشاركة أفشة ورمضان صبحي في المباراة؟ أفشة جاهز ومستعد للمشاركة في المباراة".

وتابع السويسري :"أما رمضان صبحي فهو شارك في بعض الأوقات من التدريبات ولم يشارك بشكل كامل، ولم يجهز بشكل كامل حتى الآن، لذا هو لن يكون معنا في مباراة الغد".

يُذكر أن الأهلي يواجه الزمالك مساء غدًا الجمعة على ملعب الجزيرة الإماراتي في مباراة السوبر المحلي، باعتبار الأول بطلًا للدوري الموسم الماضي، والأبيض بطلًا لكأس مصر.