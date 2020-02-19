تشريح جثة عامل لقى مصرعه في مشاجرة بالحوامدية

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بتشريح جثة عامل لقى مصرعة في مشاجرة بالحوامدية، كما طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتبين من التحريات الأولية مصرع شخص وأصابة آخر خلال مشاجرة نشبت بين عدد من العمال بالحوامدية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

وتلقى مركز شرطة الحوامدية بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن خلافات أدت إلى مشاجرة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.