هل تمنع إصابة أونيانجو مشاركته أمام الأهلي ؟ موسيماني يجيب

كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي بعض التفاصيل حول إصابة دينيس أونيانجو، حارس مرمى الفريق وإمكانية مشاركته في المباريات القادمة.

وقال موسيماني في تصريحات نقلها موقع كيك أوف :"إصابة أونيانجو التي تعرض لها أمام شيبا يونايتد الأسبوع الماضي عبارة عن شد في أوتار الركبة، ونعلم جميعا أن هذا يسبب له وقتا عصيبا".

وأضاف :"كل حراس المرمى معرضون لهذه الإصابة مع قفزهم وتحركاتهم ناحية الكرة، والجهاز الطبي أخبرنا أن هناك قلقا بسيطا ولكن هذا لا يجعله غير قادر على اللعب ولا يمكن أن يتسبب اللعب في تفاقم إصابته".

وأضاف :"نحن نأخذ احتياطاتنا، والشيء الأكثر أهمية هو عدم تفاقم الإصابة ثم نخسره في بقية مباريات الدوري ودوري الأبطال الذي اقتربت مباراتنا فيه أمام الأهلي".

وتابع :"نشعر بأنه على ما يرام ويمكن أن يلعب، لذلك الأمر متروك له بناء على ما يشعر به اليوم قبل مباراة اليوم أمام بلومفونتين سلتيك في الدوري، إذا كان يشعر بأنه في حالة جيدة فهذا يعني الضوء الأخضر لمشاركته".

ويواجه صن داونز النادي الأهلي مساء يوم 29 فبراير الجاري على ملعب ستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.