يفتتح قسم الجلدية بكلية الطب بفرع البنات جامعة الأزهر بالتعاون مع الجمعية المصرية لباثولوجيا الجلد، صباح الغد الخميس، المؤتمر العلمي الأول للجمعية (الجديد في تشخيص أمراض وأورام الجلد) برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.

وقال الدكتور جمال عبدالحميد داود أستاذ الباثولوجيا بطب الأزهر ورئيس مجلس إدارة الجمعية - في بيان اليوم الاربعاء- إن المؤتمر سيناقش الجديد في تشخيص أمراض وأورام الجلد مع عرض حالات مختلفة، موضحا أنه سيقام على هامش المؤتمر ست ورش عمل يعرض فيها مجموعة كبيرة من حالات باثولوجي الجلد وسيتم تخصيص جلسة لشباب الأطباء لعرض بعض الحالات المرضية النادرة.

وأضاف داود أن المؤتمر سيبدأ أعماله بمركز الأزهر للمؤتمرات بحضور قيادات الأزهر، والخبير العالمي فيليب ماكي (الذي يعد من أكبر أساتذة باثو لوجي الجلد في العالم)، موضحا أن هذه المرة الأولى التي يشارك فيها في الوطن العربي وأفريقيا إضافة إلى الخبير العالمي جيراد جاردنر، أستاذ في جامعة أركنساس ومدير برنامج زمالة باثولوجي الجلد الذي يعد من أوائل من استعملوا مواقع التواصل الاجتماعي في تعليم الباثولوجي.

وأشار إلى أنه سيشارك في المؤتمر أيضا من أساتذة وخبراء الجلدية الدكتور ضياء الدين كامل رئيس قسم الباثولوجي في جامعة انجلاراسكن بإنجلترا وعضو مجلس إدارة الجمعية، والدكتور كريمة سيدهم الأستاذة بطب عين شمس نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور محمد سامي الحكيم أستاذ طب الأزهر بنين.

يذكر أن الجمعية المصرية لباثولوجيا الجلد حاصلة على اعتماد هيئة السيمتا (إدارة التطوير المهني المستمر) التابعة لوزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات وهي عضو مؤسس في الاتحاد العالمي لجمعيات الباثولوجي والطب المعملي المنشأ من ١٩٤٧م، وتضم في عضويتها نخبة من أساتذة وخبراء الباثولوجي والجلدية من مختلف الجامعات.

يحضر المؤتمر الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة نييرة مفتاح عميدة كلية طب البنات ، ولفيف من كبار أساتذة الطب وخبراء مجال الجلدية على مستوى العالم.