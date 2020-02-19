مقتل 4 مدنيين في هجوم لداعش على قرية شمال غرب كركوك

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أفاد مصدر أمني بمحافظة كركوك العراقية، مساء أمس الثلاثاء، بمقتل أربعة مدنيين وإصابة اثنين آخرين بجروح في هجوم شنته عناصر داعش على إحدى القرى الكردية شمال غرب كركوك (250 كم شمال بغداد).

وقال مصدر في شرطة محافظة كركوك إن: "عناصر داعش هاجموا اليوم قرية جخماخه التابعة لقصاء الدبس (35 كم شمال غرب كركوك) ما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة اثنين آخرين بجروح قبل أن يلوذوا بالفرار".

وأوضح أن "أهالي القرية صدوا الهجوم فيما قامت القوات الأمنية بتطويق القرية وبدأوا حملة للبحث عن المهاجمين".

وتشهد مناطق شمال غرب كركوك عودة لعناصر داعش واستهداف للقوات الأمنية وسكان القرى في قضاء الدبس وقضاء داقوق وهي من المناطق التي تضم مشاريع ومواقع وآبارا نفطية.

وفي ناحية الرشاد (45 كم جنوب غرب كركوك) قال المصدر إن: "عناصر داعش هاجموا موقعا للحشد الشعبي في قرية طويلة التابعة لناحية الرشاد ما أدى إلى إصابة ستة من عناصر الحشد بجروح".

وفي محافظة نينوى (400 كم شمال بغداد) قال مصدر في الشرطة إن"انفجار عبوة ناسفة مزروعة بجانب الطريق استهدفت رتلا للجيش العراقي عند مدخل ناحية زمار(130كم غرب الموصل) أسفر عن مقتل جنديين اثنين واصابة آخر بجروح".